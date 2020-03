La doctora Rossana González, secretaria del Sindicato Nacional de Médicos elevó su queja ante la falta de equipamientos para combatir al coronavirus y las respuestas negativas por parte del Ministerio de Salud. Alertó que si no hay medidas más drásticas se lamentarán muertes por COVID-19.

En ese sentido, la profesional del rubro salud pintó de cuerpo entero el panorama que viven los médicos en los establecimientos públicos.

Dijo a Radio Universo que "desde hace años venimos pidiendo mejoras en el sistema de salud, más profesionales, mejorar infraestructura y tecnología".

"Hoy desnudamos esta realidad en la que estamos muy desprotegidos y en medio de una enorme precariedad", lamentó y enfocó sus quejas a la falta de equipamientos.

"No tenemos cama para terapia intensiva, no hay adecuada bioseguridad, la que dicho sea de paso nunca nos dieron", aseveró.

Según el reporte que maneja González, sólo 750 camas de terapia intensiva existen a nivel país y todas están saturadas.

"Hoy estamos con una cantidad insuficiente. La única solución que tenemos por eso ahora mismo es no salir de la casa, para que el mal no se transmita, no se contagie y así evitar las muertes de los paraguayos", reiteró.

Advirtió que ante la escasez incluso de insumos básicos "no vamos a poder atender a todos si esto se desborda". "Para salir del desborde no necesitamos mucho", aseguró.

"Carecemos de equipos de bioseguridad. Nos reunimos con gente del Ministerio que nos da la excusa de que no hay proveedores, pero esa es una respuesta que no aceptaremos", anunció.

Insistió en que "exigimos al gobierno que nos dé la seguridad para que realicemos nuestro trabajo y no nos infectemos, porque nos van a necesitar".

"No nos pueden decir que no hay más ropas. Estamos en guerra y nuestras armas son los equipos de bioprotección. Si no tenemos eso de qué sirve usar las mascarillas", dijo.

Paraguay hasta el momento registra trece casos confirmados de coronavirus y otros que están siendo sometidos a inspección por parte del Ministerio.