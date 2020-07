Jorge Kronawetter, abogado de Patricia Ferreira, mencionó a la prensa que desde el inicio aseguraron que no iban a litigar desde la clandestinidad, por lo que hoy su clienta se presentó ante la jueza Lici Sánchez.

La Fiscalía pidió su prisión preventiva, pero la defensa asegura que no amerita esa medida. ”Patricia tiene cuatro hijos menores de edad que dependen de ella y no sé qué más arraigo puede haber que eso, además que son delitos los tribuidos en su contra y no así crímenes”, alegó el letrado.

La empresaria ofreció como fianza un inmueble valuado en más de 1 millón de dólares para evitar ir a prisión preventiva.

Además de Patricia Ferreira, se presentó la directora de la empresa, Nidia Godoy. Ambas están imputadas por asociación criminal, producción y uso de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados.

La empresa brasileña Eurofarma denunció que la paraguaya Imedic, del clan Ferreira, adulteró facturas para hacer pasar productos que en realidad traía de China e India, haciéndolos figurar como origen Brasil.