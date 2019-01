Los tipos de cáncer de piel están innegablemente ligados al sol y la exposición a este a lo largo de la vida o en forma ocasional. El tipo más común es el epitelioma basocelular y el segundo el carcinoma espinocelular y ambos se manifiestan por una exposición a larga data desde la infancia hasta la edad en que se exprese el cáncer.

El tercer tipo y el más letal es el melanoma, relacionado con las exposiciones intempestivas esas que se hacen una vez de tanto en tanto y en las que la persona queda con quemaduras importantes y formación de ampollas, explica la doctora Gertrudis Wiegert, dermatóloga del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

“En cualquiera de las variantes el sol está como factor causal y se ve más en albañiles, agricultores, menonitas aunque estos se protejan con sombrero porque están la exposición crónica y la de larga data y se va sumando el daño”, señala la profesional.

Paraguay es un país de mucho sol, prácticamente durante todo el año y para que el cáncer se manifieste se necesita de al menos unos 10 a 15 años de exposición y ahora se cumplen unos 25 años de la instalación de la moda del bronceado y de la cama solar más o menos 10 a 15 años de historia por lo que las consecuencias de esto ya se están viendo ahora.

Además del cambio climático con el agujero de ozono con el que el sol llega más directamente que antes y produce más daño.

Tratamiento contra el cáncer





La variante de carcinoma basocelular se manifiesta en pieles blancas y con más daño solar mostrando una piel seca, manchas y escamación y se manifiesta en los sitios expuesto donde el sol estuvo pegando siempre como la nariz, el rostro, el escote.

Se presenta primero con un color rosáceo y con el tiempo se abre una herida que no cura, este tipo no pasa a órganos internos, solo carcome la piel pero si es mutilante si la herida está cerca del ojo o la nariz ya que toda la lesión debe retirarse con cirugía para su curación.

En cambio, el tipo de cáncer espinocelular se presenta con lesiones más grandes y puede pasar a ganglios y dañar órganos, indica la doctora.

Y es el melanoma el “cuco” ya que es el más letal porque de una lesión pequeña puede pasar a los ganglios y órganos internos y producir la muerte en poco tiempo.

“El melanoma tiene un comportamiento diferente, se disemina a partir de una pequeña lesión y si se llega temprano el paciente se cura, pero si ya viene con ganglios positivos se complica. Creo que estamos mejorando, y el nivel cultural influye bastante y vemos que llegan temprano a consultorio pero nuestra gente es bastante dejada y aún tenemos diagnósticos de cáncer muy avanzados”, señaló.

Destacó que la atención es gratuita y que el paciente encuentra en el servicio el diagnóstico y tratamiento necesarios.

Cuidado con los niños

En lo posible y la recomendación de los especialistas es que los niños no sean expuestos al sol antes de cumplir dos años de edad y en caso de exponerlos respetar los horarios de exposición con menos carga de radiación solar, buscar sombra y no olvidar la utilización de protectores solares indicados a partir de esa edad.

“Los pediatras no recomiendan que se los lleve a la playa antes de esa edad por el hecho de que pueden deshidratarse y les afecta más el calor y luego de los dos años es más cómodo para ellos y no hay un tiempo máximo para exponerse al sol y a más tiempo de exposición, más riesgo”, advierte la profesional.

Recomendó la aplicación del protector solar antes de ir a la playa y reaplicar cada tanto ya que durante la permanencia en el lugar se recibe mucho reflejo del sol por el agua y la arena igual si se mantiene la persona bajo sombra.

La protección solar del producto elegido no debe ser menos de un factor 50 y para pieles menos blancas puede ser de 30 para arriba y no confundir protector solar con bronceador ya que este último no sobrepasa de 8 la protección que ofrece.

“Son productos totalmente diferentes, el bronceador solo llega a 8 de factor de protección solar que no sirve para nada y los protectores solares como mínimo deben ser de 30 para arriba, no menos”, reiteró.

La cama solar es más dañina que el sol

Wiegert explicó que la franja etárea más difícil de convencer a la hora de tomar las precauciones ante la exposición solar son los jóvenes y es donde se ve mucho el uso de cama solar que resulta tanto o más peligrosa que la exposición directa al sol.

“Queremos una legislación para el control del manejo de las camas solares porque el uso es indiscriminado y están en todos lados y estamos pagando ya las consecuencias. Cuando te exponés a la cama solar no sentís el efecto calor y recibís mucha radiación ultravioleta sin darte cuenta sin embargo, si estás expuesta al sol sentís el efecto calor y te das cuenta enseguida, la cama solar es más dañina por la carga de radiación que se recibe y cuanto más tiempo, más daño. Los dermatólogos no recomendamos su uso”, puntualizó.

Recordó que las pieles blancas no tienen el pigmento para lograr el color bronce que tanto se busca la contrario de las otras pieles que sí pueden lograr ese tono sin mucha exposición.

Cómo protegerse

Por su parte, la doctora Guadalupe Barboza explicó que la eficacia de los productos utilizados para reducir los efectos del a radiación UV depende exclusivamente de cómo se utilizan.

Estos deben ser usados diariamente, aplicándolo preferentemente al principio de la mañana, antes de que tenga lugar la exposición al sol. Los horarios de exposición no deben darse entre las 10:00 y las 15:30 horas.

“Debe ser reaplicado cada 2 a 4 horas, dependiendo del tipo de piel o de las patologías preexistentes. Un esquema que recomiendo a mis pacientes es aplicarse a las 7:00, 10:00, 13:00 y 16:00 horas otra forma seria aplicarlo a la mañana, media mañana, siesta, y tarde. No es necesario lavarse la cara o limpiarse la piel antes de volver a aplicarse el protector solar”, explica la dermatóloga.

Destacó que los protectores solares deben cubrir todas las áreas del cuerpo expuestas al sol como el rostro, pabellón auricular, cuello, escote, brazos y piernas; aplicarlo como mínimo 30 minutos antes de la exposición y hacerlo sobre la piel seca.

El factor de protección solar 50 evita casi en su totalidad que las radiaciones UV penetren a la piel, señala y agrega que antes de escoger el protector solar, hay que tener en cuenta que no todas la pieles son iguales por lo que es recomendable acudir a un dermatólogo para que este guíe en la selección del producto , teniendo en cuenta la edad, fototipo, regiones del cuerpo, si la piel es grasa, mixta o seca y el tipo de actividad que se desea realizar bajo el sol.