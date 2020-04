A un mes de haber sido trasplantado del corazón, un niño de 10 años recibió el alta y podrá volver a su casa junto a sus familiares.

La noticia de la existencia de un donante llegó en pleno inicio de la cuarentena por COVID-19 para el paciente con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica bilateral obstructiva severa que llevaba en lista de espera desde el 2017.

La Doctora Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital Acosta Ñu señaló que el niño regresa a su casa en condiciones generales óptimas sin complicaciones, con medicación inmunosupresora suministrado por el hospital y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT).

A un mes del trasplante, el niño acompañado de su madre hicieron extensivos los agradecimientos a todo el equipo. Los cuidados post operatorios continuarán con chequeos periódicos vía online, y solo de ser necesario el niño se trasladará hasta el hospital.

La madre del niño trasplantado manifestó su emoción y agradecimiento y recordó que la feliz noticia de encontrar un donante la recibieron cuando estaban celebrando el décimo cumpleaños del niño.

“No le di la vida, pero es mi hijo y ahora me toca celebrar un segundo nacimiento. No pude creer que ese día 13 de marzo, iba a recibir la llamada de la Doctora Soledad para decirme que había un donante. Agradezco a Dios, a la Virgen, al equipo de salud y a la familia que decidió donar porque sé que no es una decisión fácil de tomar. Hoy, gracias a esa familia, tenemos la oportunidad de seguir disfrutando de su vida”, afirmó la mujer.

El Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud se trasladó esta mañana hasta el centro especializado para acompañar al niño y su madre durante el alta.