Según los primeros datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hubo al menos un 50% de aplazados de los docentes postulados al concurso público. Los maestros no hicieron el mínimo de 30 puntos para acceder al examen oral que comienza hoy.

Pedro Coronel, dirigente de la OTEP, cuestionó la elaboración del examen y el modelo del concurso, ya que, según denunció, los candidatos quedaron afuera por una ambigüedad y error en el examen para integrar el banco de elegibles.

“El enunciado estaba bien pero las respuestas presentadas no eran las correctas. Había un ítem que era subjetivo y no tenía una respuesta correcta de entre las opciones”, detalló en conversación telefónica con la radio 650 AM.

El dirigente aseguró que existe un trasfondo y que el Ministerio de Educación denigra de manera intencional al sector docente, para luego instalar un hostigamiento hacia el mismo. “Se llamarán a interinos y serán ubicados de manera dedocrática (a operadores políticos)”, advirtió.

Coronel instó al MEC a permitir seguir en concurso a los docentes que alcanzaron los 27 puntos en la prueba escrita, de modo a que los cargos no queden vacantes.

A su vez, el viceministro de Educación, Robert Cano, comentó a la 730 AM que los más de 5 mil docentes aplazados presentaban falencias en competencias básicas, como la comprensión lectora.