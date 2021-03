Ricardo Estigarribia, intendente de la ciudad de Villa Elisa, contó a radio Ñanduti que para el próximo miércoles estará habilitado el albergue, espacio dirigido a los familiares de los pacientes internados en terapia intensiva en el hospital distrital, con el objetivo de brindar comodidad y descanso a los mismos.

“Se trata de un container que contará con 7 habitaciones, 14 camas, ventiladores y enchufes. Mucha gente no tiene dónde esperar a su paciente. No puede alejarse porque a cada rato les piden insumos y en el hospital ya no hay lugar. Con este container vamos a brindarles un espacio donde puedan descansar por lo menos y guardar sus cosas”, expresó Estigarribia.

Por otra parte, cabe mencionar que en dicho predio del hospital se habilitará en la quincena de abril, el segundo pabellón de contingencia que sumará 16 camas más para la internación de pacientes.