El ingeniero Juan Rozzano, jefe Regional de la ANDE en Alto Paraná, confirmó a la radio Universo 970 AM que durante la madrugada del martes fueron robados tres transformadores de 25 KVA de potencia, en el kilómetro 26 de Minga Guazu, a 2.500 metros de la Ruta II, ex Ruta VII.

Indicó que en los últimos meses sufrieron el robo de un transformador por mes en dicha localidad de Alto Paraná. Hasta el momento ya suman siete casos de este tipo, según mencionó el entrevistado.

Desconocidos hurtaron transformadores pertenecientes a la ANDE, que estaban en pleno uso. El último caso se dio esta madrugada en el km 27 Lado Monday, Alto Paraná. Técnicos sospechan de contratistas privados y/o ex funcionarios. Los transformadores fueron repuestos está tarde pic.twitter.com/k1CAALGyea — Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) October 22, 2019

“Tienen que ser personas técnicas, con conocimiento en el área, por el nivel de voltaje que manejan los transformadores. Cualquiera no va a subir a tocarlo y robarlo. Necesitaron camiones especiales y grúas”, señaló.

Si bien existen varias empresas preparadas para hacer este tipo de trabajo, Rozzano no quiso acusar a ninguna porque no posee pruebas, al igual que no acusó a ningún exfuncionario que estuviera detrás de los robos.

Tras hacer la denuncia, la ANDE procedió a reponer los objetos, para suministrar de vuelta la energía eléctrica a unas 100 familias de la zona que se vieron afectadas por el robo.