Lava Jato: Paraguay no está en el foco de la investigación

Los procuradores de la fuerza de tarea del caso Lava Jato no pueden dar declaraciones sobre temas que no figuran en la investigación, por lo que a través de la asesoría de comunicaciones, señalan que, hasta la fecha, no existe una indagación abierta que apunte al Paraguay y menos a alguna entidad bancaria. Lo que sí reconocen es que se realizaron pedidos a instituciones oficiales para cotejar los números acerca del movimiento en la importación de reales.

Fuente: Por Jorge Torres Romero