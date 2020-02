Las pacientes oncológicas del Hospital Nacional de Itauguá reclamaron hoy en una manifestación la provisión en tiempo de medicamentos para no interrumpir sus tratamientos porque eso implica acortar su tiempo de vida. Lamentaron la burocracia y la falta de atención de las autoridades.

“Nos estamos muriendo de a poco porque no tenemos medicamentos , estamos tristes y muy indignadas y queremos que se pongan en nuestro lugar, nos escuchen y nos ayuden”, rogó sollozando Martina Báez, paciente oncológica quien manifestó que los vecinos y personas a las que recurren ya están cansadas de tantas polladas y sorteos que realizan para juntar algo de las millonarias sumas que requieren cada mes para la compra de una dosis de los fármacos que necesitan.

“De bolsillo no tenemos, los vecinos ya están cansados de nosotras y de dónde voy a sacar 20 millones cada 21 días y si no consigo puedo morirme y estamos luchando por nuestra vida y necesitamos la ayuda de los gobernantes que no nos escuchan”, afirmó en contacto con Universo 970.

La burocracia de conseguir un medicamento para seguir un tratamiento oncológico se torna un sufrimiento para las pacientes atendiendo que no son proveídos en tiempo y forma y las alternativas para comprarlos son escasas por el alto costo que tienen.

Debido a que una vez más se encuentran sin respuestas, las pacientes que son tratadas en el Hospital Nacional de Itaugua realizaron hoy una manifestación clamando atención de las autoridades porque el tiempo sin tratamiento implica directamente acortar el tiempo de vida.

“La escasez de medicamentos implica nuestra vida directo, no hay nada que esconder, esto es cáncer y si se suspende una sesión no te sirve el tratamiento somos casi 70 pacientes que venimos de lejos”, afirmó María Estela Galeano. Ella debe contar con el medicamento Trastuzumab que tiene un costo de G. 25 millones y si se rebuscan en farmacias de Clorinda lo consiguen por 10 o 15 millones.

Por su parte, Martina Báez explicó que el mamógrafo no funciona hace ocho días pero que lo más urgente son los medicamentos, muchos en falta y cada paciente necesita diferentes tipos y dosis para no interrumpir sus tratamientos.

“Nuestro tratamiento no es de 8 días, esto no es una gripe”; afirmó otra paciente.

La Doctora Yolanda González, directora del centro asistencial se reunió luego con las pacientes y les explicó los trámites que también deben realizarse para la compra y provisión de los medicamentos ya que son costosos. Aclaró que el Nacional trata a los pacientes pero requiere de la entrega de medicamentos a través del INCAN.

“Voy a intermediar directamente para que la burocracia sea acortada porque no solo se trata de faltantes sino que los demás dependen de los proveedores y nos piden una serie de papeles que tenemos que presentar y lo que queremos es tener una reserva de medicamentos para asegurar que no falte”, afirmó González.

Admitió que la burocracia es la que genera estos inconvenientes y que debe ser superada. Explicó que Contraloría les exige la presentación de la ficha e historial médico de cada paciente que es tratado para que se puede entregar los medicamentos necesarios.