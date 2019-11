Todos los detalles y explicados “en común y corriente” sobre los cinco puntos centrales sobre el Tratado de Itaipú es a lo que apunta la campaña Itaipu ñane mba´e – Por la soberanía nacional que se lanzará el próximo 2 de diciembre, una colección de materiales didácticos gratuitos, accesibles a todo público, con información clave en torno a Itaipú y la oportunidad histórica del 2023, en el marco de la construcción de la Agenda Nacional Itaipu ñane mba´e para la recuperación de la soberanía nacional.

Este primer material será lanzado el 2 de diciembre de 2019 y estará accesible de manera gratuita a través de la Biblioteca Abierta de la Campaña, disponible en https://bit.ly/2KNyvbe y en todas sus redes sociales. El material fue redactado por el equipo de la Campaña, diseñado e ilustrado por Roberto Goiriz y cuenta con fotografías de Juan Carlos Meza / Fotociclo.

El segundo material, “Itaipú de unos pocos”, será lanzado a inicios del 2020, explicando el uso de la energía de Itaipú en estos 35 años de operación, así como de los fondos de la entidad, destinados en su mayor parte al pago de la deuda corrupta, los altos salarios y contratos, y en menor medida a los royalties y el FONACIDE.

El tercer y último material, “Agenda Nacional Itaipú ñane mba´e”, será lanzando en el 2020, con los puntos clave de la recuperación de soberanía en Itaipú construidos de manera colectiva con las distintas organizaciones y sectores de la sociedad paraguaya, producto del trabajo de análisis, debate y participación de la Campaña Itaipu ñane mba´e a lo largo de estos años.

Cecilia Vuyk, politóloga e investigadora que integra el equipo de campaña explicó que el lanzamiento de este material que coloca en lenguaje sencillos y sustentado en investigaciones realizadas a lo largo de estas décadas los datos de Itaipú que siempre fueron manejados entre cuatro paredes y un lenguaje muy técnico, como el tema amerita, pero alejado de la ciudadanía y que esta pueda apoderarse de un tema que es suyo como lo es la soberanía nacional.

“Es el trabajo de varios colegas que estará disponible para toda la ciudadanía para entender los problemas centrales de Itaipú y como podemos recuperar nuestra soberanía y lograr que sea lo que siempre debió ser, una llave para el desarrollo nacional para todos y todas. El primer material trata sobre el Tratado de la Estafa que cuenta el origen del Tratado de Itaipú porque fuera de los discursos oficiales que dicen que fue un logra de la diplomacia siendo que es un producto de una invasión militar brasileña y una entrega de nuestra soberanía nacional por parte de la dictadura stronista que entregó nuestro territorio, nuestras mayor parte de producción energética, nos endeudó de forma extraordinaria y con una deuda corrupta con los bancos extranjeros y a partir de distintos puntos logró que Itaipú esté al servicio principalmente de las grandes empresas extranjeras en Brasil que se beneficiaron durante 50 años por la energía producida y a los grandes bancos que vienen lucrando con la deuda corrupta y de manera subalterna de políticos corruptos de acá y allá que vienen lucrando”, explicó Vuyk.

Destacó que al contar primero de dónde surge el tratado se puede mirar qué ocurrió en estos casi 50 años y son cinco los puntos centrales de la llamada “estafa” que muestran el camino para la recuperación de la soberanía. Los puntos son: la cesión de energía, la deuda corrupta, la cesión de territorio, la potestad de invasión militar y la binacionalidad, y plantea la nulidad del Tratado para la recuperación de la soberanía y que Itaipu efectivamente sirva al desarrollo nacional.

“El primero es el conocido por todos, es que el tratado nos ata de manos y pies para no poder disponer libremente de la energía lo que hace que en estos casi 50 años, la energía haya beneficiado a las grandes empresas en Brasil y recibiendo Paraguay en contraposición una pequeña migaja que es lo que recibimos por la compensación de la energía que no nos permitió el desarrollo nacional”, señaló.

El segundo punto es la deuda corrupta en el que como cualquier emprendimiento, los pueblos paraguayo y brasileño a través de Itaipú asumieron una deuda para construir la represa y esa deuda se incrementó casi a 40 su valor por la corrupción entre ambos gobiernos.

“Es un punto fundamental porque junto a la disponibilidad de libre energía terminar con el pago de la deuda corrupta nos va a permitir que la tarifa de Itaipú baje un 60% y toda las personas involucradas en estos hechos de corrupción paguen las consecuencias y es una deuda que hoy la estamos pagando los ciudadanos a través de nuestra factura de la Ande”, indicó la profesional.

El tercer punto es como se maneja entidad y sobre el punto Vuyk afirmó que la binacionalidad es un invento de las dictaduras porque Itaipú no es de Brasil ni Paraguay porque no se puede legislar sobre ella, tampoco disponer del manejo de los fondos y los ingresos quedan en Itaipú y no ingresan a las arcas nacionales junto con otros elementos como que no se puede auditar la deuda lo que hace que Itaipú esté blindada política y jurídicamente con las consecuencias que acarrea que es mantener intereses de las empresas extranjeras y no nacionales de los pueblos.

“Es un esquema que necesita ser cambiado y construir un manejo de la entidad desde la soberanía de los pueblos”, indicó.

Estos cinco puntos: disponer libremente de la energía, terminar con el pago de la deuda corrupta, terminar con la binacionalidad y poder dirigir soberanamente Itaipú además de recuperar el territorio cedido y terminar con la potestad de invasión militar brasileña son centrales para mirar hacia la recuperación de soberanía del 2023.

La intención es que cada paraguayo y paraguaya entienda por qué Itaipú fue una estafa y cómo se puede recuperar para que sirva para un real desarrollo nacional.