El procurador Sergio Coscia justificó el trato entreguista (realizado en completo secreto) con la empresa argentina Texos Oil, a quien iban a entregar 7 millones de dólares. La autoridad prometió “rever” la posición. Del acuerdo no estaban enterados ni el presidente Mario Abdo ni el Ministerio de Hacienda, según confirmó.

En entrevista con la radio 730 AM, el procurador Sergio Coscia confirmó que su institución refrendó un acuerdo entre Petropar y la empresa argentina Texos Oil para la entrega de casi 7 millones de dólares, luego de que esa firma extranjera demandara la suma de poco más de 30 millones de dólares.

De esta transa no estaban enterados el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, Abogacía del Tesoro y otras altas autoridades del Ejecutivo como Juan Ernesto Villamayor, por lo que no hubo aval alguno, ya que Llamosas no autorizó el acuerdo. Mientras que el mandatario recién se enteró hace 48 horas mediante el programa periodístico que expuso el caso y tras esto le pidió informes referente a la sospechosa actuación.

“El acuerdo se llegó en el marco de un juicio en Paraguay. En Argentina no le habíamos ganamos el juicio, sino que ganamos del lado de la competencia, porque el daño se hizo en Paraguay y por lo tanto la justicia argentina determinó que se litigue acá”, dijo.

Coscia aseguró que Paraguay podría perder muchísimo dinero de perder el juicio, por lo que se vio una salida más favorable. “Yo consideré que era mejor arreglar por un monto menor, a que tengamos que pagar una condena de más de 30 millones. Me basé en antecedentes anteriores”, indicó.

En la tercera cláusula del acuerdo se estipula que TEXOS S.R.L reconoce el pacto de cuota litis con el abogado Abel Germana Avalos del 42% de la suma del total acordada. El monto será transferido por Petropar a la cuenta corriente del mencionado profesional. Al respecto, la autoridad de Procuraduría dijo que la empresa demandante solicitó eso por escrito y que se pagará con el monto del acuerdo y no aparte.

Si bien el 2 de diciembre ya se concretó la firma del acuerdo, recién ayer, 22 del mismo mes, el periodista Jorge Torres Romero expuso los documentos en su programa La Caja Negra. “Nosotros no anunciamos todavía esto porque se tienen que hacer los trámites previos. No hay nada cocinado”, intentó justificar.

Tras el escándalo desatado, Coscia ahora anunció que no se concretará finalmente el acuerdo porque no hay dinero en el Ministerio de Hacienda. “El acuerdo es bueno en cuanto a montos”, reiteró. De esta manera seguirá el proceso judicial.

ESCANDALOSO ACUERDO

Desde el mes de diciembre del año 2011 Petropar mantiene una puja judicial con la empresa argentina Texos Oil, que planteó una demanda por daños y perjuicios por responsabilidad contractual reclamando su derecho a cobrar, sin fundamento, poco más de US$ 30 millones, monto que desangraría las arcas de la petrolera estatal.

El equipo de La Caja Negra obtuvo de forma exclusiva el documento donde se plasma un sospechoso acuerdo conciliatorio de carácter extrajudicial para la entrega de US$ 7 millones a favor de la empresa argentina. El documento lleva la firma del Procurador General Sergio Coscia, el titular de Petropar Denis Lichi y Sergio Guillermo Marssiletti en representación de la firma Texos Oil SRL. El acuerdo en cuestión estipula poner fin al conflicto judicial y concretar “concesiones reciprocas”.

En el acuerdo extrajudicial las partes señalan que Petropar abonará la suma de US$ 6.898.750 libres de impuestos, tasas y tributos a favor de Texos Oil SRL, para compensar los supuestos daños y perjuicios que sufrió la firma extranjera en el 2010 y que ascienden a US$ 31.357.956.