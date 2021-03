La comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, mencionó en contacto con radio 1000 AM que ayer se dio inicio al nuevo decreto que establece la restricción horaria que restringe la circulación desde las 20:00 hasta las 05:00 en 24 ciudades consideradas ‘zonas rojas’ por el Ministerio de Salud a raíz del alto nivel de contagio del Covid-19, que se extiende hasta el próximo 4 de abril.

El primer día de control arrojó como resultado la detención de 4 personas y la aprehensión de 14. “Se dispuso un operativo general a nivel país por parte de cada jefe policial de comisarías y los resultados son en total de esta mañana. De los 4 detenidos, 1 pertenece a Central, 2 a Concepción y 1 a Itapúa, mientras que de los 14 aprehendidos, 7 son de Central, 2 a Asunción, 2 a Alto Paraná y 3 de Concepción. Cabe resaltar que entre los detenidos, varios tenían deudas pendientes con la Justicia, por eso la detención”, explicó Andrada.

La comisario manifestó que la Policía Nacional no tienen facultad de detener a las personas por violación de la cuarentena sanitaria, pero en caso de incumplimiento, debe labrar acta. Sin embargo, dijo que depende de la voluntad de los ciudadanos, que son pillados en horario restringido, para que el proceso sea rápido y sean liberados de forma inmediata.

“Es más bien un llamado de conciencia. No hay ningún proceso abierto, ninguna causa penal, ningún antecedente, no queda marcado con rojo dentro del sistema policial, nada. Solamente es concienciar a la persona para que no vuelva a incurrir en esto y procure adecuarse toda vez que la situación lo permita y que no tenga una necesidad urgente de estar a la calle a esa hora”, apuntó.

Las ciudades son con restricción horaria son: Asunción, Ayolas, Caacupé, Caazapá, Caraguatay, Ciudad del Este, Coronel Bogado, Encarnación, Fernando de la Mora, Fram, Guarambaré, Hohenau, Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso. También Ñemby, Paraguarí, Pilar, San Bernardino, San Juan Bautista, San Ignacio, San Lorenzo, Villa Elisa y Villarrica.