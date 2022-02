“Estamos pasando un momento muy duro como familia, es demasiado difícil el día a día, ella manejaba todo, era súper disciplinada en todas sus actividades. Estamos en duelo pero esto no quedará así. Estamos dejando pasar estos días para estar con los chicos y luego saldremos a pedir justicia, y tomaremos acciones como familia. No podemos como paraguayos permitir que esto siga”, comenzó diciendo Emilia Aranda en conversación con el canal Gen.

La mujer lamentó profundamente las declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez, quien minimizó lo ocurrido al indicar que son situaciones que hay que lidiar y que seguirán sucediendo estos casos.

“El pedido que hago como hermana y mamá es que el Presidente de la República que se haga cargo, que no haga de menos el clamor del pueblo, que no haga de menos la seguridad, no puede ser normal que le maten a la gente. Pido justicia por Vita y todo el país. Nos dolió muchísimo lo que dijo el presidente. Estuvimos muy indignados con las declaraciones del presidente, no nos llegó las condolencias. No recibimos ningún mensaje de él o de su entorno, se llamaron totalmente a silencio. Esperábamos unas palabras de aliento y que por lo menos que transmita seguridad. Lo que dijo fue un baldazo de agua fría en este momento”, indicó.

La hermana de Vita indicó que por nada del mundo puede ser normal que le maten a una mujer impresionante como era su pariente. “Era una mamá ejemplar, tenía unas ganas de vivir impresionante, solo quiso ir a disfrutar. Cómo le decís a las criaturas que su mamá ya no está y que eso es normal. Es indignante como familia lo que salió a decir el presidente”, agregó.

A su parecer, los gobernantes dejan mucho que desear, la inseguridad está peor y nadie sabe si volverá con vida a su casa. “Ahora luego del caso de mi hermana más de uno va a pensar de ir a un evento de esa magnitud. Se necesita un cambio, pidiendo a gritos, necesitamos de un cambio urgente”, dijo.

En otro momento indicó que seguirán con los proyectos que Cristina tenía pendiente para este año. “Ella lo que más quería es ganarse el cariño de todo el país. Ella logró cambiar vidas y ganarse el cariño de todo el país. Misión cumplida”, puntualizó.