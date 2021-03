Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, refirió que amentaron los pedidos de amparo que presentan las familias para conseguir camas de UTI a pacientes con Covid-19 al no hacer más disponibilidad en los hospitales públicos y privados.

En entrevista con la radio 780 AM, el ministro Alberto Martínez Simón dijo no es una situación novedosa y recordó que suele ocurrir con familiares de pacientes dializados y oncológicos del IPS. “Este sistema de recurrir a los amparos se plantea cuando falla la atención médica”, comentó. “Es una situación muy tensa, por arte de magia, por una orden judicial, no puede aparecer una cama, hay protocolos que cumplir”, agregó.

La autoridad comentó que deben sentarse a analizar estos casos en la Corte Suprema de Justicia porque no hay camas disponibles y el incumplimiento puede derivar a un desacato de parte de los encargados de la salud. “Tenemos que encontrar el justo medio para que los médicos puedan trabajar en medio de la precariedad que tenemos”, agregó.

Consultado sobre si la Corte evalúa emitir una circular, aclaró que los jueces son autónomos en sus decisiones. No obstante, dijo que verán la forma de habilitar una vía de información para que los magistrados tengan una radiografía de la situación sanitaria del país minuto a minuto y sepan si hay o no camas disponibles, tal como se hizo cuando se requería internar a menores de edad en el pasado. “Existe el principio de que nadie está obligado a cumplir lo imposible”, agregó.

En otro momento aclaró que ningún juez puede ordenar que se desconecte a un paciente para internar a otro.

Indicó que en caso de que los amparos sean de incumplimiento imposible, se debe derivar el caso a la asesoría jurídica de los hospitales públicos y privados, para que estos se encarguen de comunicar al juzgado pertinente de la situación. “El silencio es de las peores opciones, el médico debe pronunciarse al respecto e informar al juez que no se podrá cumplir”, puntualizó.