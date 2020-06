Luis Villordo mencionó que solicitará a la Cámara de Diputados ser oído antes de tratar proyecto de ley que pretende la exoneración total de las facturas, el cual fue presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis. Aseguró que no tiene en su mano el texto original para hacer los cálculos y proyecciones.

“Necesitamos ser oídos a los efectos de decir a la gente y legisladores que ni el Gobierno ni la ANDE nunca ha estafado a nadie. Eso dolió muchísimo. Nosotros obramos conforme al decreto y no teníamos gente trabajando porque el sindicato y las resoluciones restringían las actividades”, dijo.

En conversación con la radio 650 AM, el presidente de la ANDE explicó que los funcionarios encargados de leer los medidores no salieron a hacer sus recorridos durante la cuarentena total, de modo a resguardar su seguridad y la de sus respectivas familias. “Muchos son adultos y tienen enfermedades de base. No había colectivo y entonces decidimos no sacarlos”, agregó.

Villordo reiteró que al ser imposible hacer la lectura de los medidores, se optó por utilizar el promedio de consumo, pero reconoció que “se generó un malestar generalizado” al registrarse casos en los que no hubo consumo de electricidad en locales cerrados, pero al hacer el promedio sí se fijó un monto elevado a pagar.

“Es un sistema computacional muy antiguo de 25 años atrás. Estamos en proceso de actualizar el software”, prometió.

Si se aprueba la nueva ley, para no cobrar las facturas, aseguró que será algo muy grande porque abarcará a todos los clientes de la ANDE. “Se desvirtúa el objetivo principal de esta contingencia para los que tienen un nivel mayor de vulnerabilidad”, acotó.