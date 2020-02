“Yo mismo me voy a presentar ante la justicia. Anímicamente estoy bien. Confío de que hay justicia en el Paraguay. “Por suerte no me mataron. Yo no soy delincuente, ¿de qué voy a temer?”, indicó a la radio Ñanduti.

El legislador oficialista sostuvo que Dios es justo y que demostrará ante la justicia que es inocente. En ese sentido reiteró que todo forma parte de una persecución política de parte de sus adversarios y que el perito de la Fiscalía se equivocó al realizar la tasación de sus propiedades.

“La cosa más preciada que tiene el hombre es la libertad. Será la primera experiencia de mi vida, pero no tendré problemas con la comida y eso, soy soldado de batalla. Ndaipóriro la colchón, che mismo ajoguáta. Ndakeséi yvype”, refirió.

Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz declararon hoy inadmisible el recurso de apelación subsidiaria presentada por la defensa de Cuevas en la imposición de medidas. Con esto, el legislador deberá ir a la Agrupación Especializada.

Vicente González, presidente de la seccional colorada en Tebicuarymi, figura como suplente del legislador oficialista que podría pedir permiso para ir a prisión.

“No es problema perder mi banca, mba’e jajapóta. Mientras siga vivo y tenga salud, seguro que volveré”, dijo al respecto Miguel Cuevas.

El político oficialista, quien sería el segundo congresista de Colorado Añetete en ir a prisión, está procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.