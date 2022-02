El exviceministro de Comercio, Pablo Cuevas, quien llevó una excelente lucha contra el contrabando en su momento, refirió que la mejor forma de combate contra la ilegalidad es en alianza con el sector privado, justamente aquellos que se ven afectados por las mercaderías que ingresan masivamente.

Durante una entrevista en el programa La Caja Negra (Unicanal) detalló que los propios empresarios daban informaciones sobre las cargas y que las autoridades actuaban inmediatamente, porque de no hacerlo todo conduciría a un completo fracaso, tal como sí se registra en la actual administración estatal.

“En dos ocasiones cerramos todo el Mercado 4 y no se nos escapó nadie. En tres ocasiones movilizamos a las FF.AA., cerramos casi toda la República, fue tapa de todos los diarios. Eso fue después de las incautaciones de azúcar en Coronel Bogado. Nos dimos cuenta que (el contrabando) se estaba desbordando, estaban habilitando nuevos puntos de entrada. En Itá Enramada se dio una batalla campal”, recordó.

La exautoridad indicó que los grandes contrabandistas traen productos en lanchones que son semibarcazas con una tremenda capacidad, por lo que no puede pasar desaperciba esta práctica ilegal.

“No existe contrabando sin permiso, esa una ley eterna. Si alguien trae contrabando es porque alguien dio permiso”, subrayó en otro momento el entrevistado. “Una vez, a un famoso mafioso, uno de los más grandes, no puedo decir el nombre porque está vivo todavía, le incautamos seis carretas en Yby Ja’u en un procedimiento. Eso fue el viernes de noche y el lunes de mañana me llama por teléfono mediante un intermediario y me dice: ‘No se preocupe, nosotros no le pegamos la mano a quien no tiene la mano en nuestro bolso, si vos no recibís dinero del contrabando, del tráfico, de lo que sea, podés operar de forma abierta’. La traducción dejamos para quién quiera”, agregó.

Expuso que actualmente se percibe que falta mayor coordinación y voluntad para impulsar una verdadera lucha. A su parecer deben realizarse procedimientos en coordinación con otras instituciones, tal como se hacían durante su gestión. “Nosotros llegamos a poner cámaras abiertas en los puertos y toda la ciudadanía tenía acceso a las mismas”, acotó.

Lo llamativo es que cuando Cuevas estaba al frente de la lucha contra el contrabando, no existía financiamiento directo para eso, como sí lo hay ahora, sin embargo, en ese entonces hubo mayores resultados en el combate, al comparar con la actualidad.

ACUSACIÓN CONTRA FÚSTER

Días atrás, la fiscala María Estefanía González respondió duramente al ministro anticontrabando Emilio Fúster, quien alegó que pidió allanar las tabacaleras tras el comiso de una importante carga de contrabando de cigarrillos pero esto no se realizó, cuando en realidad no presentó prueba alguna para realizar esa diligencia.

Al respecto, la agente fiscal comentó en esta causa obtuvo una condena de 4 años y seis meses de cárcel para los autores directos y un comiso histórico de 10.000.000.000 de guaraníes. Además, a instancias del Ministerio Público se solicitó la apertura de una nueva causa en octubre pasado, a fin de proseguir la investigación sobre nuevos datos obtenidos en Juicio Oral y que pudiera permitir la trazabilidad sobre los presuntos dueños de los depósitos y embarcaciones, la cual se encuentra en proceso investigativo actualmente.

“Se incautaron vehículos, cigarrillos, esa causa llegó a juicio oral y público, y conseguimos la condena de 4 y 6 meses para las personas que estaban con la carga. Para llegar a los verdaderos dueños se solicitó la apertura de una nueva causa. Actualmente existe una investigación en curso contra los verdaderos dueños de la carga. De qué inacción me habla (Fúster) si hay una causa abierta”, arremetió.

Criticó duramente al ministro anticontrabando de haber presionado para que se allanen las tabacaleras pero sin presentar documentación alguna que evidencie alguna sospecha de que estas empresas serían las responsables del contrabando. “Tiene una obsesión con ese señor”, dijo sobre Fúster contra el expresidente Horacio Carteemilis.

“Yo creo que (Fúster) es cómplice del contrabando, porque no bajó el contrabando. El trabajo de la Fiscalía no es impedir que exista el contrabando, ese es su trabajo. Si yo no tengo elementos, ellos deben traerme las pruebas para hacer los operativos. Está mintiendo solo para salir en la prensa. Este tipo puede generar un caos en las instituciones. Vamos a respetar el trabajo ajeno”, indicó.