González, en conversación con la 1020 AM, se refirió al escrache que sufrió anoche frente a su domicilio. Mencionó que es parte de un plan que se está articulando por parte de sectores a los que ella está denunciando y que varios de ellos están “privados de su libertad”.

“Se está gestando un plan que hemos denunciado hace ocho días desde la Cámara de Diputados. Esto está en la fase 3. Tenemos algunos datos. Queremos compartir con los organismos de seguridad pero hasta el momento no se está tomando en serio. Pido a la ciudadanía que siga el proceso”, expresó.

Añadió que el proceso al cual se refiere puede comprometer su vida y su integridad pero es consciente de que es parte del mismo.

Consultada sobre si tiene protección, mencionó que no tiene nada y que se maneja sola en su vehículo.

“De hecho que esto no hace falta ni que los diga. La gente que me está siguiendo hace más de un mes lo sabe. Sabe cuáles son mis movimientos. No tengo protección, porque justamente no quiero tener una protección desgarrada de un plan digamos que se geste desde los organismos se seguridad. Tenemos que tener las garantías dentro de una democracia para ejercer nuestro rol, esto se lo he comunicado al vicepresidente de la República (Hugo Velázquez), pero hasta el momento no han recogido el guante”, sostuvo.

Durante el escrache de anoche se recordó la denuncia presentada por la abogada Nidia Giménez contra la diputada por tráfico de influencias, coacción grave, prevaricato y asociación criminal. Esto se da a consecuencia del caso del hijo de la parlamentaria, involucrado en una situación con drogas que -según la querellante- había quedado impune por presión de su madre a la justicia.