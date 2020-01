Alrededor de las 21:00 de este sábado se produjo la desaparición de dos personas identificadas como Alfredo Gabriel González Urbieta (32) y Arturo Daniel González Urbieta (30).

Ambos hermanos se encontraban pescando en compañía de otras seis personas hacia la zona del Puerto Arecutacuá en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera.

En un momento dado, la canoa en la que surcaban las aguas del río Paraguay se volcó debido a la fuerte corriente que sobrevino a raíz del temporal, a lo cual se le sumó la sobrecarga que debió soportar dicha embarcación.

Luego del percance, los ocupantes cayeron abruptamente al agua y empezaron a pedir auxilio a gritos, siendo socorridos minutos después por unos pescadores que se encontraban en las inmediaciones.

A pesar de los varios intentos por rescatarlos, los hermanos González Urbieta no lograron ser ubicados en el cauce hídrico. Por ello, sus acompañante y familiares decidieron dar aviso del hecho a la Policía Nacional para que pueda tomar intervención.

Durante gran parte de la jornada del domingo, buzos y pescadores se encargaron de llevar a cabo las tareas de búsqueda de los desaparecidos en el Río Paraguay, aunque sin tener éxito

Se presume que ambas personas no sabían nadar y por ello no fueron capaces de mantenerse a flote tras caer al agua, situación que se vio agravada a raíz de que no contaban con chalecos salvavidas.

Familiares de los dos desaparecidos se encuentran en el lugar expectantes a obtener mayores informaciones.