El senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) manifestó a la 970 AM que la maratónica jornada en el Congreso Nacional fue posible gracias a la presión ciudadana.

A su parecer, en líneas generales se aprobó un desbloqueo real de las listas sábana. Ahora el Senado debe tratar las modificaciones que se hicieron en Diputados, donde eliminaron la paridad del 50 % e introdujeron el uso de las urnas electrónicas.

El político consideró que es difícil realizar el desbloqueo sin la utilización del voto electrónico, que incluso puede ser una máquina de impresión de ticket, para que no se use de vuelta la excusa de que no puede desbloquearse con la actual papeleta utilizada para los comicios.

Rasmussen cuestionó en otro momento la postura de los llanistas, quienes apoyaron el proyecto de Paraguayo Cubas, siendo que era complemente inviable. “Había mucha tensión en el Senado y algunos jugaban con la democracia, planteando cosas que no estaban completas y no presentaban textos alternativos. Fue irresponsable porque estaba caldeado el tema”, lanzó.