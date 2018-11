Édgar Acosta indicó que en total le practicaron 10 cirugías reconstructivas faciales y otra odontológica, mediante la cual le colocaron cinco dientes provisorios. Añadió que los implantes son muy costosos y que cuando se dé la oportunidad podrá cambiarse los actuales por unos mejores.

En entrevista con la 650 AM mencionó que el 7 de diciembre viajará de vuelta al Brasil, ya que el 10 de diciembre tiene prevista una nueva intervención. “Espero que sea la última, porque ya no da gusto. No puedo respirar bien últimamente. Si todo sale bien, espero volver el 22 de diciembre al Paraguay, no me gustaría pasar la Navidad fuera del país”, indicó.

El legislador señaló que pese a todo lo que debe afrontar, siempre está fortalecido y mirando hacia adelante.

Por su caso, el suboficial Benito Sanabria fue condenado a 12 años de prisión, hecho que fue muy cuestionado por diversos sectores políticos y de la sociedad en general, al ser muy elevada la cantidad de años.