De momento no se aplicaron sanciones a ninguna empresa, pero sí se procedió a la apertura de un sumario a seis propietarios, por no cumplir con los requisitos básicos como la desinfección de los espacios, la distancia mínima que debe existir entre un empleado y otras cuestiones de prevención.

Una vez que finalice la investigación, cuya duración no es fija, se definirá qué medidas correctivas aplicar.

El viceministro Luis Orué reveló que en medio de esta pandemia recibieron un gran número de denuncias falsas, algo que complica y retrasa la labor de los fiscalizadores que son apenas 14 en toda la cartera.

“En muchos casos sucede que vamos y no encontramos nada, vemos un anuncio en la puerta en donde dice que ya cerraron, no puedo creer que nos hagan perder el tiempo así”, lamentó el viceministro en entrevista con la 730 AM.

No obstante, los números habilitados para cualquier denuncia, ya sea de incumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio o por falta de pago de salarios son los siguientes: : 021 729 0100 internos 545 514; 0983 396 112 y el 0962 174 000. Otra vía es el correo electrónica de la direcgor del Trabajo: karinagomez@mtess.gov.py