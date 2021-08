El sector de las frutas también se ve sumamente afectado por el paro de camioneros. Muchas empresas no pueden ir a traer la materia prima de los pequeños productores y tampoco enviar sus productos terminados a los compradores.

La empresaria agropecuaria Cristina Kress, CEO de Frutika, sostuvo al canal Gen que el impacto del paro camionero a la economía es enorme y que ya se resiente en todos los estamentos del rubro productor.

“Podemos calcular unas 50 toneladas de frutas por día que no estamos pudiendo enviar regularmente”, sostuvo Kress, quien refirió que los pequeños productores de quienes suele adquirir mandarina y naranjas ya le reclaman el motivo por el cual no está comprando más. Explicó que no tiene la forma de llevar las frutas hasta su fábrica, como tampoco puede sacar los productos terminados de su depósito.

El daño es tal que hasta tuvo que verse obligada a cancelar un importante contrato internacional para el envío de los productos Frutika al extranjero, dejando mal posicionada tanto la imagen de su marca como la del propio país. Contó que el importador extranjero no estuvo nada contento pero que ella no tuvo más remedio que explicarle que no podrá cumplir con lo pactado por situaciones ajenas. “¿Cómo le explicás al extranjero que acá el país paró por los camioneros? En ninguna parte pasa eso”, refirió.

Kress comentó que es terrible lo que está sucediendo actualmente porque muchos productores se prepararon durante todo un año y que ahora deben cosechar sus frutas, porque no es como otros productos que pueden esperar una semana más o un mes para luego venderlos.