Una pasajera reclamó al chofer de una unidad de transporte público (Línea 26 Lince) por permitir que los ciudadanos aborden sin cumplir con el requisito de los tapabocas. Lejos de contar con el apoyo de los demás, la misma fue blanco de escrache y cuestionamientos.

Algunos de los pasajeros le reclamaron a la mujer porque pone en riesgo el trabajo del conductor al hacer su reclamo.

“Si no te gusta bajate”, dijo el hombre que subió sin su barbijo al ómnibus. Incluso minimizó las muertes ocurridas en nuestro país. “¿Cuántas muertes hubo? ¿500, 100, 400? Nada no pasó. Usted no se informa nomás. Estamos en Paraguay y está protegido gracias a Dios”, le respondió a la pasajera cuando esta le mencionó cuál es la situación del Brasil por los casos de COVID-19.