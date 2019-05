Con un acto simbólico, los médicos dejarán desde hoy y hasta la promulgación de la ley de jubilación, sus batas blancas frente al Palacio de Gobierno. Aguardan la firma del decreto presidencial que ponga en vigencia el nuevo sistema de jubilación para los profesionales.

Las batas serán recibidas desde las 15:00 horas de hoy y el objetivo es que estas amanezcan frente al palacio en un día decisivo para la promulgación de lo que consideran a defensa de un derecho a una jubilación digna manifestando así no al veto.

Por su parte, el ministro de Salud Julio Mazzoleni reiteró la importancia de que los médicos accedan a este beneficio considerando el ámbito de trabajo, la responsabilidad, la presión psicológica, física como factores que deterioran a la persona con el correr de los años.

El profesional médico es un personal calificado que tiene en entre 9 y 12 años de formación, y al menos 3 años de posgrado, por lo que el ingreso como funcionarios permanente de salud, se da pasado los 35 y a veces hasta los 40 años, recordó.

“Cuando se incorpora (el médico) al ministerio lleva muchos años de contratado en los que quiere aportar pero no pueden y muchos de ellos terminan jubilándose muy arriba de los 60 años y en un país como el nuestro, con una expectativa de vida que es de 73 años, realmente muchos de ellos no están en las mejores condiciones para disfrutar de un merecido haber jubilatorio e incluso ya no están con nosotros”, indicó.

Los médicos solicitan una jubilación con 25 años de aporte y 55 años de edad (para cobrar el 90%) luego de un largo proceso de formación que lleva alrededor de 16 años por lo que la gran mayoría ingresa al mercado laboral con ya 40 años de edad y 60 años de edad y 30 años de aporte (para cobrar el 100%).