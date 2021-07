En entrevista con el programa Desde la Fe, emitido por el canal GEN, el exmandatario Horacio Cartes, revivió cómo fue la invitación al Santo Padre, la confirmación de su venida y los momentos más gratificantes vividos junto al visitante.

“Fue el nuncio Antonio Arioti, quien es muy amigo del Santo Padre, quien me había comentado que habría una gira por acá (Sudamérica), entonces le dije: Excelencia, no puede faltar Paraguay. Ahora que recuerdo bien, el padre Aldo Trento se fue al Vaticano y dio la primicia desde Roma que vendría. Creo que rompió un montón de protocolos”, recordó.

Cartes resaltó la importancia de tener un papa de habla hispana, que conozca y tenga afinidades con el pueblo paraguayo, y en especial destaque a la mujer paraguaya. Recordó que Francisco decía que siempre que había un problema llamaba al paraguayo. “Él tuvo mucho trato con los paraguayos y realmente nos define hasta mejor que nosotros mismos”, agregó.

Durante la entrevista indicó que hoy envió una carta al Santo Padre. “Estoy contento, estoy siguiendo un poco su salud, sé que está evolucionando muy bien y mantenemos las veces que haga falta el contacto y tenemos que estar seguros en Paraguay que su presencia dejó marcas muy profundas y bendiciones”, señaló.

LOS MOMENTOS QUE QUEDARÁN MARCADOS

Una experiencia inolvidable para Cartes fue cuando en pleno discurso, en la explanada del Palacio de Gobierno, el Papa Francisco lo interrumpió y cambió la agenda para felicitarlo por su lucha contra la corrupción durante su administración. “Delante de todas las autoridades presentes dijo: Felicito al presidente Cartes por su lucha contra la corrupción y eso me marcó”, comentó.

También el encuentro con la niña María Fernanda es otro de los momentos que atesora, ya que logró retroceder la agenda papal para cumplir el deseo de la pequeña, que lamentablemente falleció años atrás a consecuencia de su enfermedad.

“Ya estaba para partir y con mucha vergüenza le digo, Santo Padre, hay una niña que estuvo tres días detrás suyo y no pudo dar con usted, él de inmediato preguntó: dónde está ella, ya le pasamos le dije. Entonces, respondió vamos junto a ella y así lo hicimos. Fuimos caminando junto a María Fernanda. Cuando se iba, me dijo: presidente, en su persona hay acción de bien porque con los problemas grandes que uno tiene, existe tiempo de acordarse de una niña… Eso me generó piel de gallina hasta los huesos de la emoción, eso recuerdo hasta ahora porque fue muy lindo que me haya dicho nada más y nada menos que el santo padre”, recordó con emoción.

LOS TRES INTENSOS DÍAS Y LA ORGANIZACIÓN

Mariano Mercado, conductor del Programa Desde la Fe, recordó que fueron tres días intensos de visita y de esperanza y aseguró que nunca antes se ha visto a un pueblo paraguayo tan unido, porque hubo más de 70.000 servidores inscriptos para colaborar durante los encuentros. Muchos se preguntaron incluso, será que Paraguay está preparado para organizar una visita como está. Sin embargo, con sobrados ejemplos se demostró que sí, se pudo organizar todo en muy poco tiempo.

“Se destacó Paraguay, los entrenamientos de seguridad se hicieron en el Regimiento de Escolta Presidencial, vaya mi gratitud para ellos, de todos los flancos de donde podían tener problemas de seguridad el santo padre se cubrió, se trabajó con una coordinación formidable y fue fácil porque todo el mundo puso lo suyo, la verdad que cada uno le puso ganas, desde su lugar, entonces, hemos recibido una colaboración y un apoyo majestuoso de todo el mundo”, indicó.

UNA BENDICIÓN Y FIESTA DE COLORES

La periodista Carolina Vanni, quien fue la encargada de cubrir todos los pormenores de la gira sudamericana del Papa Francisco desde su salida al Vaticano hasta su retorno, calificó la cobertura como “una bendición” en el plano personal y profesional. Mientras que el periodista Pedro Kiscrovich, de la Radio Cáritas, quien también acompañó la gira papal, recalcó la visita a Paraguay como “una fiesta de colores”, hecho que despertó al Papa Francisco y dio especial realce a su tour por el país.

Programa completo DESDE LA FE - Seis años de la visita del Papa en Paraguay: