Pese a que una funcionaria de la ANDE solicitó un viático de 40 millones de guaraníes para un curso de “campañas electorales” en España , la estatal asegura que el dinero no fue concedido y que la mujer cubrió sus propios gastos.

El presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, se refirió a la solicitud que se hizo pública ayer en redes sociales, en donde se detalla que Carmen Estela Velázquez de Martínez, hermana del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, solicitó un viático 40 millones de guaraníes para viajar a España.

El argumento es la participación de curso de especialización en gestión de Gobierno y campañas electorales, organizado por la Dirección de Postgrado de la Universidad Columbia y Universidad Camilo José Cela.

Al respecto, Ferreira aclaró que ese viático no fue concedido por la ANDE y que la propia funcionaria cubrió sus gastos, tras obtener el permiso de la esta tal.

“No se autorizó, no se pagó, ella me solicitó viajar por su cuenta, eso sí fue autorizado”, comentó el titular de la ANDE, Pedro Ferreira, en entrevista con la 970 AM.

Aclaró que cualquier funcionario tiene derecho a viajar siempre y cuando absorba sus gastos y que dependiendo del caso, la ANDE puede proceder o no al pago.