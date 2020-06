Según el reporte del periodista Gustavo Galeano, el grupo de manifestantes cerró la citada calle y no permiten el ingreso a Ciudad del Este de ningún vehículo proveniente de Foz de Yguazú.

Asimismo, indicó que los mismos realizaron actos simbólicos de crucifixión como medida de protesta en contra de la corrupción y la impunidad en tiempos de pandemia.

“Estamos en contra de la impunidad y la corrupción en contra de nuestras autoridades. Queremos asistencia, hace 4 meses que no trabajamos y no podemos quedarnos en nuestras casas. El Gobierno no nos hace caso”, expresó Gustavo Benítez, uno de los manifestantes.

El afectado sostuvo que la mayoría pertenece a pobladores de asentamientos. Agregó que la situación en dicha zona, es mucho más complicada a raíz de la crisis sanitaria.

A su vez lamentó que el subsidio de ninguno de los dos programas sociales (Ñangareko y Pytyvõ) llegó a los más necesitados.

“Pedimos ser asistidos por las necesidades que tenemos” puntualizó.

Por otro lado, reclaman el endeudamiento de los USD 1.600 millones, la línea de crédito otorgada al Gobierno mediante la Ley de Emergencia Nacional para afrontar la pandemia.