Luis Carlos Tamiozzo, un ciudadano brasileño de 61 años de edad, se encuentra desaparecido desde ayer en horas de la tarde.

Al momento de su desaparición, el mismo se encontraba en su establecimiento, ubicado en el distrito de Tava’i, departamento de Caazapá.

El Crio. Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros de la Policía Nacional, manifestó a ABC Cardinal que el hombre, de profesión agricultor, fue llevado a la fuerza por un grupo de entre 4 a 5 personas, según los testigos.

De acuerdo al relato, estos desconocidos llegaron en el establecimiento y maniataron a los trabajadores que estaban presentes en el sitio, llevándose consigo al señor Tamiozzo a bordo de su propia camioneta.

Hasta el momento, el caso aún no está catalogado como una desaparición forzada de personas o secuestro debido a que no se reúnen todos los presupuestos para ello, indicó el jefe policial. Puntualmente, los familiares hasta ahora no recibieron ningún llamado para exigir el pago por su liberación.

Cardozo comentó que el capataz del establecimiento, quien también había sido retenido contra su voluntad, fue liberado en una zona boscosa a unos kilómetros del lugar. Éste comentó a los intervinientes que los captores pedían que les entreguen dinero y por ello presume que manejaban información al respecto.

Algunos de los responsables de esta desaparición actuaron a cara descubierta y otros con la cara cubierta, confirmó.

El jefe de Antisecuestros confirmó que se están haciendo entrevistas con todas las personas con quienes pudo haber tenido contacto el agricultor y también se está haciendo un rastrillaje en la zona, a fin de tratar de dar con su paradero.

Los fiscales Carlos Maldonado y Zunilda Ocampo fueron designados por la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, para dar seguimiento a la investigación.