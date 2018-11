La mujer contó a radio Monumental que ayer miércoles fue a retirar a su hija de la institución educativa y la encontró en posición fetal, abrazando sus piernas, temblando, llorando histéricamente y sin permitir que la toquen. “Cuando le quise agarrar intentó morderme y no me reconoció siquiera. No me respondía y sus ojos se pusieron blancos”, dijo.

Sostuvo que su hija fue encontrada por un limpiador de la escuela y que una compañera le había dicho que se electrocutó, sin embargo, esto fue descartado por los doctores.

En el hospital Ingavi, los médicos tampoco constaron abuso alguno. De allí fue derivada al hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que sus pupilas seguían dilatadas y estaba en shock. Al presumirse que había sido intoxicada por alguna droga, le practicaron varios estudios, cuyos resultados salieron todos negativos.

Ante esto surge la sospecha de la madre y los intervinientes de que se haya tratado de algo neurológico a causa de un susto, ataque de pánico o intento de abuso dentro de la institución.

La menor se va recuperando de a poco, pero tiene algunos episodios de amnesia y sigue con un estrés postraumático. La niña se pasa dibujando el escenario de la escuela, a ella, sus compañeras y una persona adulta. Esto refuerza la hipótesis de que haya sido un intento de abuso.

“Se tapa la boca y dice ‘no, no, no’. Le intentaron hacer algo, capaz le taparon la boca para que no dijera nada. Por eso los psicólogos creen que hubo un intento de abuso, pero siguen evaluándola”, dijo la mujer.

La niña, quien sigue internada, es muy sonriente y sociable, nunca tuvo problemas con nadie en la escuela, según la mujer, quien además destacó el acompañamiento de la comunidad educativa.

MEC CONFIRMA VERSIÓN

Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación, indicó que según el examen toxicológico, no se encontró ningún tipo de droga en el organismo de la menor de edad.

“El examen toxicológico salió negativo, pero se sigue investigando porque la niña estaba en shock”, mencionó la autoridad educativa en charla con la 730 AM.

Por otra parte, respecto al caso de una alumna de grado superior que estaría ofreciendo drogas en la casa de estudios, dijo que se hicieron los controles aleatorios en su momento y también charlas.

“Había rumores pero no así hechos concretos. Hubo una denuncia y se trabajó en la institución. Luego de eso no se tuvo más conocimiento del hecho, solo rumores. El hecho en sí no se pudo comprobar”, mencionó.