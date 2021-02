Los accidentes de tránsito se cobran cientos de vida por semana y la cifra no desciende, tampoco los accidentados que llegan hasta el Hospital de Trauma donde el servicio de Urgencias se encuentra saturado siendo los traumatismos de craneoencefálico y las fracturas de abdomen y tórax los casos más frecuentes, según el reporte del Doctor Agustín Saldívar, director del centro especializado.

En una semana las víctimas de siniestros sumaron 277 frente las 199 de la semana pasada. “La semana anterior fueron 136 en moto y ahora son 172 y tenemos 6 menores que ingresaron por siniestros viales, cuatro de ellos son menores de 13 años”, afirmó el profesional.

Lamentó que pese a que se da todo lo que tienen a los pacientes, el gasto de bolsillo para los familiares es alto y que cada paciente lleva una inversión de al menos 300 millones de guaraníes para el servicio.

“La gente no se cuida y cuando vienen acá les atendemos sí o sí y le damos lo que tenemos y lo que no no podemos, muchos deberán seguir haciendo vaquita, pollada ,tallarinada”, lamentó.

Por su parte, el Doctor Marcelo Rivas, cuestionó la ausencia de control en las rutas y calles del país y responsabilizó directamente al ministro de Obras Públicas y a los intendentes de la situación.

“Brilla por su ausencia la policía de tránsito de cada ciudad y Obras Públicas con la Caminera en las rutas, no existe ningún tipo de control y eso lo puede constatar cualquiera saliendo de mi papel de especialista y hago un pedido como ciudadano, no puede ser que no podamos controlar esta verdadera epidemia de hace más de 10 años, los responsables directos son los tres últimos ministros de Obras Públicas y los intendentes de las ciudades, sobre todo del interior. Son absolutamente responsables de esta situación”, apuntó el profesional en conferencia de prensa.

Finalmente, Saldívar manifestó que desde jueves ya se inicia la carrera de accidentes hasta el domingo y que se ve mucho consumo de alcohol en los accidentados así como la presencia de estupefacientes.

“Cuando se sobrepasa la Urgencias no queda de otra que seguir atendiendo porque no hay otro hospital de Trauma, pedimos que no sigamos con esta cuestión repetitiva de menores transportados en moto, usan casco, designen conductor. La Urgencias tiene 17 box y hoy amanecimos con 37 pacientes”, puntualizó.