El hombre fue esposado, de momento podría ser uno de los tres principales criminales. Pero no tardó mucho en revelar su intención, quería paz y no quedar vinculado a la situación.

-Puedo describirle como son, señor. Hasta ahí es lo que recuerdo. Como le dije, no los conozco. Solo me pidieron que los lleve a la dirección, Teodoro S. Mongelos, 1006, en el barrio Bernardino Caballero. Nada más.

El silencio en la cuadra sumaba más tensión al momento, no sabían con qué podrían encontrarse y aún –Sosa- no decidía cual sería la forma correcta de entrar: por las buenas o a la fuerza.

La madre de Teodoro quedó en silencio. Su mirada fija y penetrante se clavó en el rostro inexpresivo del policía. No titubeaba, no parpadeó. Quedó en blanco y solo la insistencia de Sosa, oyéndose como un eco distante, interrumpió colapso nervioso.

Esa voz no la identificaba, y aunque el sueño era pesado, logró discernir, sabía que no era nadie de la familia. De un golpe saltó en la cama, abrió con fuerza los ojos y se vio rodeado de policías armados.

Para Sosa esa declaración era fundamental. Porque si ocurrió en esa circunstancia, no tenía sentido que la víctima –solo una de ellas- esté atada en las manos y los pies. Su coartada no tuvo sentido.

-Yo llegué a las once de la noche con el taxi y el arquitecto le despidió a todos de la casa. Me dijo que tenga relaciones con él, y yo le pregunté si cumpliría conmigo, con esa plata que me prometió.

Entonces, Miguel dijo que no podría darme más plata, porque gastó mucho en la pieza, y ahí fue que le dije que me voy a retirar de la casa. El arquitecto me dijo que no me iría hasta que no cumpla, y llaveó todas las puertas.