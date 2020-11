¿Quién controla el recurso natural que pertenece al Estado paraguayo? Esa es la pregunta del millón. Un revelador informe de auditoría, realizado por el MOPC y que se mantuvo oculto, revela que la firma CEMA S.A. sin tener permiso alguno para la exploración de cualquier mineral por parte de Estado Paraguayo logró exportar, en los últimos 10 años, casi 3 mil kilos de oro por valor de US$ 100 millones.

Una auditoría realizada el año pasado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al Viceministerio de Minas y Energías arrojó como conclusión una serie de irregularidades en el proceso de extracción de oro en la localidad de Paso Yobái, departamento de Guairá. Llamativamente, desde el MOPC cajonearon los resultados de dicha auditoría que concluyó en julio de este año. Ahora fue expuesto por el programa La Caja Negra (Unicanal).

Al respecto, Mauricio Bejarano, exviceministro de Minas y Energías, explicó en el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM y canal Gen, que inicialmente el oro de Paso Yobái era explotado (de manera legal) solo por la empresa LAMPA SA, antiguamente en manos de unos canadienses, hoy en manos de unos chilenos, que es la única que tiene toda licencia para la explotación del mineral.

Posteriormente, en el año 2017, la empresa CEMA ingresó al esquema de operación como una firma que acopiaba el oro comprado en Paso Yobái y otros sitios. “Como es sabido a nivel nacional, la explotación ilegal en Paso Yobái es de tiempos remotos y viene siendo constante, por lo que tuvimos que hacer denuncias ante el Ministerio Público y luego buscar la forma de legalizar”, recordó.

En ese sentido siguió contando que con la Asociación de Mineros Artesanales, como se autodenominan los lugareños que buscan oro, y la empresa Cema, se impulsó un proceso de legalización y formalización de dicha extracción ilegal y se dio un contrato de cesión de derechos del 1% para el oro en ese sitio, este contrato fue homologado por el MOPC en 2018.

En otras palabras, Bejarano remarcó que Lampa era la concesionada y que luego del proceso de formalización, Cema también estaba en condiciones de hacer sus exportaciones (por valor de 1%), con el debido pago de regalías al Estado paraguayo.

LLAMATIVA CANTIDAD QUE EXPORTABAN AMBAS FIRMAS

Entre los años 2014 y 2018, cuando aún no tenía el visto bueno del Gobierno, la empresa Cema exportó casi 3.000 kilos de oro (por valor de casi 100 millones de dólares), según arrojó la auditoria hecha. “Nos llamó la atención que lo declarado por la concesionaria en aquel entonces no tenía nada que ver con los 7000 kilos de oro que históricamente eran exportados por Aduanas. Era vox populi que ese oro ilegal era transportado de manera ilegal por la frontera seca para venderlo en Buenos Aires y San Pablo. La cantidad de oro declarada por la concesionada en nada no coincidía con lo que exportaba”, dijo Bejarano.

Lo llamativo del caso es que del 2012 al 2019, Lampa extrajo oro por valor de solo 1,7 millones de dólares, exportando tan solo 187 kilogramos, mientras que Cema lo hacía en toneladas, aparentemente de manera ilícita.

“Definitivamente esto amerita una investigación seria”, dijo Bejarano respecto a la posibilidad de que Cema era utilizada supuestamente como el vehículo para sacar oro de manera ilegal de nuestro país.

PERVERSO SISTEMA DE PAGO DE REGALÍAS AL ESTADO

Por otra parte, la exautoridad dijo que existe un perverso sistema de pago de regalías sobre la renta neta y no sobre la renta bruta (producto extraído) en detrimento de lo que recauda el Estado paraguayo. Esto se generó con la modificación de la Ley de Minería, del año 2013 (época de Federico Franco), según recordó.

Bejarano mencionó además que en su momento presentó proyectos para dar mayor legalidad a la extracción, para que se hagan rondas licitatorias y no que se dé la extracción “al primero que llega al lugar”. “Se debe hacer un cambio normativo para impactar de manera positiva en todo el país”, agregó.

LA INTERVENCION DE LOS POLITICOS DE LA ZONA

El negocio de la extracción de oro en Paso Yobai mueve US$ 2 millones de dólares por semana, según el exgobernador y hoy imputado Rodolfo Friedmann, quien mucho sabe del negocio de la extracción ilegal del mineral en la zona, a quien se lo vincula en los negocios de exportación.

En ese sentido, el exviceministro confirmó que hay poderes fácticos (sin citar nombres) que protegen la actividad ilícita y que no les conviene que se legalice y formalice porque de esta forma siguen dando su protección y reciben algo a cambio. “Este poder debe ser desbaratado”, sostuvo.

“Tengo que reconocer que tuve una presión normal, mis superiores me dejaron trabajar normal, pero no es una tarea fácil”, dijo sobre las presiones políticas que sufrió durante su administración en dicha cartera estatal.