Durante el programa PM emitido por el canal GEN, el viceministro Pedro Britos tuvo un “mano a mano” verbal con el representante legal de la empresa de transporte 29 de Septiembre S.R.L., el abogado César Martínez.

En la entrevista televisiva, ambos sacaron a relucir sus diferencias en relación al conflicto existente por la operatividad de la Línea 18 (rojo), acusada por un gremio de transportistas de circular de manera irregular y al margen de la ley.

Britos empezó dirigiéndose a Martínez afirmando que “nadie puede creerse dueño de las calles y de las leyes”, recordando que hay una normativa dentro del Área Metropolitana para regular el transporte público de pasajeros. Asimismo, sostuvo que los permisionarios están sujetos a esta disposición y que “absolutamente nadie atropella o golpea a los fiscalizadores”, haciendo alusión a los choferes de la Línea 18 que en varias ocasiones agredieron físicamente a funcionarios del Viceministerio de Transporte.

“Tenemos que avanzar, el transporte no es eso, no podemos aducir medidas cautelares para seguir circulando”, indicó, cuestionando el hecho de que los buses de esta empresa operen amparándose en una disposición judicial.

Por su parte, el abogado César Martínez acusó al viceministro de Transporte de haberse reunido ayer en el hipódromo con Juan Carlos Aveiro, empresario vinculado al sector del transporte y propietario de la empresa Transporte y Turismo Lambaré (TTL) que explota las líneas 23, 24 y 33.

Pedro Britos se mostró sorprendido y molesto por la insistencia de Martínez sobre este último punto y dijo que “no tiene nada que responderle”. “Vos no sos fiscal, no sos juez, no sos nada”, añadió.

“Tu problema no es con Juan Carlos, con Pedro, con César, tu problema es con la ley. Formalizate, entra, deja de violentar y patotear, deja de utilizar las artimañas y la violencia”, afirmó Britos al dirigirse al representante legal de la Línea 18.

El abogado exhibió unos documentos que supuestamente habían sido firmados por el viceministro de Transporte hace unos meses atrás para impedir que “se toquen” los buses de la empresa mientras siga vigente la medida cautelar. Al respecto, Britos se defendió asegurando que la nota tiene fecha de octubre y la revocación de la medida cautelar se concretó en noviembre del año pasado.

“Bienvenido a la civilización. Deja tu banana de mono y civilizate. Viste el primate en el que te convertís como abogado chicanero, deja la chicanería y formalizate”, expresó Britos al referirse a César Martínez durante la entrevista de TV.

Finalmente, el funcionario estatal aseguró que van a seguir con más fuerza el combate a la informalidad en el sector del transporte público.