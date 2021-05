Representantes del sector gastronómico cuestionaron las constantes restricciones a las que deben someterse, teniendo que afrontar pérdidas millonarias y una reducción importante de personal. Por ello, abogan por una “libertad responsable” para no tener que cerrar todo de nuevo.

Néstor Filártiga, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), en entrevista con el canal GEN habló sobre la situación en el ámbito gastronómico y indicó el sector está resentido ya desde el año pasado cuando arrancó la pandemia.

En tal sentido, recordó que en el 2020 tuvieron que soportar pérdidas millonarias e inclusive llegaron a endeudarse a niveles nunca antes vistos para tratar de hacerle frente a la crisis económica.

Filártiga también indicó que actualmente están perdiendo a su personal ya que la gente necesita un trabajo permanente y “no puede estar dependiendo de que una semana se abra y la siguiente no”.

Las medidas que se impulsan hoy día son paliativas y no los van a poder sostener en el tiempo, aseguró. Por ello, el representante de la ARPY sostiene que “la libertad responsable es la única que los va a sacar de esta situación”.

“El gobierno no está tomando las medidas que tiene que tomar”, refirió, enfatizando la gran cantidad de personas desempleadas y negocios cerrados debido a la pandemia.

“No es el sector gastronómico, no es la noche, no son los negocios formales los que causan los contagios. Los contagios se producen en el transporte público, en mercados de abasto, en fiestas clandestinas, en el piki voley y en la falta de cuidado por ignorancia, ahí es donde hay que atacar, no a la gente formal que cumple con los protocolos”, indicó durante la entrevista con GEN.

“Nosotros ya no aguantamos más”, apuntó Filártiga, poniendo de manifiesto la difícil situación por la que están atravesando en estos momentos.

Dijo que si el gobierno vuelve a crear restricciones para el sector muchos negocios van a tener que cerrar necesariamente. “Ya no es una opción para nosotros”.