Encarnación recibió el 2020 con más de 30.000 visitantes, según las estimaciones. Estanislao Arce, presidente de la Asociación Hotelera de Itapúa, mencionó a la radio 730 AM que registran actualmente ocupación al tope en los hoteles de la zona. “El pico es el día del Año Nuevo. Enero y febrero es temporada alta por el verano. Tenemos 3.500 habitaciones, tanto de los 40 hoteles que están aquí, como los demás (viviendas, hostales, hospedajes, etc.)”, mencionó.

El 70 y 75% de los turistas provienen de Asunción y Ciudad del Este. Aunque estos solo quedan tres a cuatro noches en la ciudad, de acuerdo con el hotelero. En cambio, los argentinos y brasileños optan por más días. “El paraguayo se resiste aún a pasar sus vacaciones dentro del país. Para que sean vacaciones, debe salir del país 15 o 20 días. Aunque fue creciendo un poco el turismo interno. Más vienen los argentinos, ellos son de vacacionar más hacia acá. También vienen los del sur del Brasil. Bajó un poco en Argentina y subió un poco en Brasil”, señaló.

En cuanto a las tarifas de las habitaciones, Arce detalló que el costo máximo es de 100 dólares (600.000 guaraníes) por noche. El mínima es de 100.000 guaraníes por persona en los hoteles y 75.000 guaraníes en los hostales.

Sobre las comparaciones con Brasil, alegó que es mentira que sea más caro visitar Encarnación. Ejemplificó que viajar a Camboriú cuesta 4 millones de guaraníes por persona, mientras que en Encarnación una familia completa no llegará a desembolsar ese monto. “Una pareja con un hijo gasta 1.200.000 guaraníes por cuatro noches de hospedaje, a lo que se debe sumar 80.000 guaraníes por el pasaje”, agregó.

“Yo más bien pienso que es una jugada de las agencias de viaje, porque una persona que viene a Encarnación no lo hace a través de una agencia. Uno llama directo al hotel para una reserva. Es algo imposible, no tiene asidero en la comparación. No sé a dónde van esas personas que dicen que es más barato Camboriú”, remarcó.

El empresario hotelero instó a los paraguayos a visitar la ciudad que es considerada como la capital del verano. “La ciudad es hermosa, limpia, segura, muy ordenada. Podés caminar a las 3 o 4 de la madrugada y no hay asaltos. Nadie tira basuras en la calle. Todos paran cuando hay franja peatonal. Vine hace 10 años de Asunción y ya me quedé acá. Es una calidad de vida increíble acá”, remarcó.

Lista de alojamientos en la ciudad de Encarnación: