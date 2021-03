En entrevista con la radio 650 AM, la empresaria Karin Wasmosy confirmó que en estos días su empresa obtuvo la aprobación de China para otorgar 3 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para nuestro país, es decir, para inmunizar a 1 millón y medio de compatriotas.

Como será una compra de vacunas para el Gobierno, no así para el sector privado por una cláusula que puso China, la entrevistada contó que el ministro de Salud, Julio Borba, pedirá el aval de la Comisión de Salud y del Senado para la aprobación o no. “Tenemos el contrato firmado. Es mucho dinero y la vacuna no es barata. El Gobierno debe darnos el dinero, porque nosotros vamos a comprar para vender al Gobierno. Paraguay tiene que decidir y Borba no quiere tomar la decisión él solo”, agregó.

Si el Gobierno acepta la propuesta de la empresa, las 3 millones de dosis llegarán en 15 días. No obstante, la entrevistada recalcó que hasta hoy hay tiempo para decidir porque “se va terminar el cupo disponible”. “Si hoy no damos respuesta desde el Gobierno, perdemos 3 millones de dosis de vacunas Coronavac. Hay 60 países que también están detrás”, agregó.

“A nosotros no nos mueven interese políticos, ni económicos, lo único que buscamos es que la población se vacune, nada más. Hay que apostar por esto y punto. Antes que el precio de las vacunas, acá lo importante es el cupo, acá hay 3 millones de dosis disponibles para nosotros”, resaltó la empresaria que es sobrina del expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, aunque la misma aclaró que el expolítico no tiene participación alguna en su empresa.