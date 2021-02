Luego de una semana de la fatídica revuelta en la cárcel de Tacumbú, la ministra Cecilia Pérez visitó el estudio de América Noticias, donde anunció su embarazo y habló sobre el episodio vivido en la penitenciaría nacional.

“No había de otra, yo solo pensaba que mi marido me iba a retar tanto porque yo le dije: ‘me voy al Ministerio’. Él se enteró que yo me fui al penal a través de los medios. Y no me dijo nada”, comentó al consultársele qué le pasó por la mente en ese momento.

Luego de una semana intensa por lo ocurrido en la cárcel de Tacumbú, la ministra Cecilia Pérez visitó el set de América Noticias donde anunció su embarazo.@a24compy @CarlosGomezPy @talaveraOk @cperezrivas pic.twitter.com/Sv0s3gmPzo — América Paraguay (@AmericaTVPy) February 19, 2021

Tras este anuncio, en las redes sociales varias personas destacaron su compromiso en haber ingresado a mediar con los reos durante el motín registrado en Tacumbú, cuyo saldo fue el asesinato de siete personas privadas de libertad.

Vale recordar que durante su presencia en el sitio, la autoridad de Justicia incluso fue agraviada por el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien posteriormente le pidió disculpas de manera pública y personalmente.