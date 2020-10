Pese a hacer concluido que fue un hecho grave el caso de la estafa con los insumos chinos para la lucha contra la pandemia, la sanción impuesta a los implicados en este escándalo fue la más leve. Al desmenuzar la conclusión del sumario y contrastarlo con lo que dice el aspecto administrativo de la ley de la Función Pública, la sanción aplicada de suspensión de 30 días no es suficiente.

Jorge Torres, periodista del Grupo Nación que destapó inicialmente el gran negociado y estafa al Estado paraguayo por los insumos chinos, charló con el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM, sobre la leve sanción impuesta a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud que llevaron adelante esta licitación plagada de irregularidades.

Al hacer un análisis de las 49 páginas de la conclusión del sumario administrativo, el periodista menciona que es “un juicio karape”, en el cual hay cuatro funcionarios denunciados, mientras que los que acusan se basan solo y exclusivamente en el lapidario informe de Contraloría, pero sin arrimar mayores pruebas, ignorando la denuncia penal presentada por Salud Pública ante la Fiscalía por este caso.

Citó además que el Art. 69, inc. C de la Ley 1626, establece las medidas administrativas a adoptarse en la Función Pública. En ese sentido se fijan las sanciones leves y las graves, tales como que el funcionario no pueda ascender, sea suspendido sin goce de sueldo por 30 días o que sea destituido sin la posibilidad de ocupar espacio público en el espacio de 2 a 5 años.

“Existen causales para aplicar esa máxima sanción (destitución) porque la conclusión del sumario establece que existió una falta grave”, remarcó Torres.

Aparece así la interrogante de por qué no se aplicó la máxima sanción. Al hacer una valoración desde la mirada política, según esgrimió el comunicador, en las primeras declaraciones de Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, este había afirmado: “nosotros recibimos órdenes”. Además otros tres sumariados habían coincidido en sus declaraciones: “nosotros cumplimos órdenes porque esto vino de arriba”. Entonces -plantea Torres- hay que preguntarse quién fue la autoridad que dio dicha orden.

Siguió alegando que en el organigrama de un proceso licitatorio, alguien tiene que recomendar que se haga la compra. En este caso lo hizo la Dirección de Insumos Estratégicos, la cual está dirigida por el doctor Nery Rodríguez, quien no está sumariado pese a haber hecho la recomendación.

“Si llegamos a hilar fino, ahí se complica en serio. Lo lógico hubiera sido que el juez instructor preguntara quién dio la orden”, dijo el entrevistado y citó la participación de emisarios del propio Poder Ejecutivo, los cuales llevaron una carpeta de la empresa a la cual terminaron adjudicando la millonaria y fallida compra en el momento más crítico de la pandemia y el servicio público de salud. “No solo se llega al presidente de la República, sino que a sus parientes. Ahí se complica. Dijeron nos salvamos entre todos o nos vamos todos a la calle como mínimo o a la cárcel”, lanzó.

Otro componente que se dio desde el principio fue el argumento de que no existió daño patrimonial del Estado, según recordó Torres. “Fueron acomodando para que termine en esta historia luego de haber sido un completo escándalo. Hay pruebas a patada pero dicen que no las hay”, lanzó.