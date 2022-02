Santiago Peña pide no acostumbrase a la inflación, inseguridad, esa no es la realidad

El precandidato a la presidente de la República por el movimiento Honor Colorado Santiago Peña estuvo de gira por el departamento de Caaguazú donde mantuvo varias reuniones, señaló que en la zona encontró un equipo bien ensamblado y dijo que la idea es no fallarle a la gente. Ratificó que la inflación reinante y la inseguridad no es la realidad del Paraguay, que eso debe cambiar y no acostumbrarnos a ella como pidió el presidente Mario Abdo Benítez.