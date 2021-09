Si bien desde hace décadas se acostumbra a presentar en las primeras páginas del currículum el historial de estudios desde el jardín hasta la universidad, el CV ideal se limita a un máximo de tres hojas, en donde las primeras páginas contengan datos que inviten al empleador a contrar a la persona, a criterio de Enrique López Arce.

El especialista y director de empleos recomienda que la primera hoja ya incluya las experiencias laborales aplicables al puesto. En caso de no haber trabajo antes, la mejor opción es incluir los cursos relacionados al cargo al cual uno se postula.

“Con miles de CV’ s por día que reciben las empresas, uno que tenga solamente datos personales, desalienta al reclutador”, comentó López.

Igualmente citó algunos de los errores más comunes y tontos:omitir el número de celular, no incluir las principales funciones en la experiencia laboral, olvidar mencionar el tiempo que duró en un cargo, no poner referencias actuales, etc.

Además, presentó un modelo a seguir y que podría resultar útil a la hora de elaborar la hoja:

Hoja 1 (lado izquierdo)

Foto, perfil, habilidades, datos personales(conciso).

Lado Derecho.

Experiencia laboral: iniciar con lo más reciente e incluir tiempo y funciones (máximo 5).

Si es primer empleo, añadir cursos.

Hoja 2.

Lado Izquierdo: Programas informáticos.

Lado Derecho: Educación. Bachillerato, Educación universitaria, cursos importantes.

Referencias Laborales y Personales.