El Dr. Roque Silva, director de la Undécima Región Sanitaria (Central), calificó de ‘gran mentiroso’ al viceministro de Transporte, Pedro Britos, ya que no atiende los reclamos de los usuarios que deben viajar aglomerados en los colectivos a raíz de las reguladas.

A criterio del Dr. Silva, las reguladas de buses por parte de los empresarios del transporte público es una verdadera vergüenza, más en tiempo de pandemia. Además que el viceministro de Transporte, Pedro Britos no asuma acciones sobre el hecho y siga en el cargo, también lo es.

“Acá se necesitan señales claras. El funcionario que no cumple su trabajo, debe irse a su casa y contratar a personas que sí lo hagan. No se puede sostener porque es ‘amigo del amigo’. Porque con sus informes de cuántas personas ya viajaron no comunica nada. Yo lo que quiero saber es cuántos ya se contagiaron en el bus por la aglomeración”, expresó el doctor, calificando al viceministro de Transporte como un ‘gran mentiroso y que nos ve la cara de boludos’.

Comentó que en los buses no existe el control adecuado, ya que los pasajeros utilizan de forma incorrecta los tapabocas y que de igual manera los choferes los dejan abordar o viaja una mayor cantidad de personas establecida en el decreto.

“En un ambiente cerrado, un positivo ahí puede contagiar a 20 a 30 personas. Hoy viajan como sardinas todos apretados y eso verdaderamente preocupa“, apuntó.

Señaló que la gente está desesperada por conseguir una cama para internación en los hospitales y que lo contactan a cualquier momento para tratar de conseguir un lugar, y que la premisa es que nadie fallezca sin recibir atención médica.

Cabe mencionar que, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a partir de hoy lunes 29 hasta el miércoles 31 de marzo, la frecuencia de buses debe ser la siguiente:

De 05:00 a 7:00: cada 10 minutos

De 7:01 a 17:30: cada 30 minutos

De 17:31 a 20:30: cada 10 minutos

Desde las 20:31 en adelante: cada 40 minutos

Sin embargo, la realidad en las calles fue otra totalmente distinta, ya que en las paradas de buses se observaba una importante cantidad de usuarios que esperaban más de una hora alguna unidad de transporte.