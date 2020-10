En entrevista con radio Ñanduti, González señaló que protagonizó un hecho lamentable al quitarse la camisa y estar con el torso desnudo durante una sesión virtual luego de mancharse con el tereré. "Ese momento no pasó de 30 segundos pero no sé cómo se filtró. Sabemos que eso no se transmitía en vivo", dijo.

Aseguró que pedirá las disculpas correspondientes al pleno de la Cámara de Diputados. Sin embargo, manifestó que algunos de sus pares se llegaron a quitar la camisa durante una sesión o se quedaron en paños menores para “reivindicar cosas”, al recordar el caso de Jorge Brítez, quien se desvistió en el Congreso.

Por otra parte, se refirió a la situación de Miguel Cuevas, quien fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Si bien este manifestó su deseo de volver a la cámara, González mencionó que no hubo una nota o algún pedido del diputado a fin de solicitar su reincorporación al pleno para sesionar de manera telemática.

"Si se le admitiera sesionar telematicamente, ¿por qué no le habilitamos a Ulises Quintana también? Él sigue siendo diputado también”, argumentó.