Este viernes se divulgó a través de las radios 800 AM y 650 AM la denuncia realizada por la madre de una adolescente de 15 años contra su pareja, padrastro de la menor conocido como “Denis”, trabajador de una estancia del departamento de San Pedro.

La mujer, de 36 años, denunció que desde hace 16 años vive con el hombre y que durante los últimos seis años fue víctima constante de maltratos por parte del mismo. La denunciante mencionó que no sabía el motivo por el cual su pareja protagonizaba los actos de violencia.

La mujer, quien es madre de cinco hijos y está embarazada de dos meses, dijo que en varios momentos sospechó de su pareja, ya que el hombre se negó rotundamente a que el novio de la menor de 15 años la lleve con él. “Ahí sospeché de que sus celos no son como hija (hijastra) sino como otra cosa”, mencionó a los corresponsales de San Pedro durante una entrevista.

“LOS DOS NIÑOS SON MÍOS”

Continuando con su relato, mencionó que “Denis” se dirigió junto a ella hacia la zona de lavandería de la estancia, donde ella trabaja. El hombre la llamó y, con escopeta en mano, reveló: “a la vieja escuela te voy a decir .Te voy a ser sincero. Ese niño que tiene no es de fulano. Quiero que me perdones. Los dos niños son míos. Voy a llevarle mi renuncia (al propietario de la estancia) y yo me voy a ir con tu hija”.

La mujer no pudo reaccionar porque el anuncio de “Denis” fue realizado bajo amenaza. Seguidamente, el hombre intentó llevar a la adolescente a la casa de su abuela pero la menor se negó a ir. “Ese mismo día cruzó junto a mí. ‘Ahora vas a saber quién Denis López’, me dijo”, relató la madre quien nuevamente fue amenazada por el violador.

La mujer intentó resguardarse encerrándose en el baño y posteriormente denunció el hecho. Subió a una camioneta con el comisario de la zona pero el hombre la siguió, la bajó del vehículo y le empezó a golpear.

“NOS VA A MATAR”

“A las autoridades les pido que le agarren. Tengo miedo. Mi hija dice que nos va a matar”, imploró la madre.

Como la mujer sufre problemas del corazón, la adolescente no le mencionó nunca lo que estaba haciendo su padrastro con ella. “Me contó llorando que nunca me dijo porque sabe de mi enfermedad y que si me muero cinco criaturas van a quedar huérfanas”, expresó.

Nunca mencionó tampoco nada a su padre porque el hombre solo quería a la menor para él. Si es que se negaba a ser sometida sexualmente, la amenazaba con hacerle algo a su madre y de esa manera conseguía su propósito.

Actualmente, la niña está a cargo de la Codeni de San Pedro y el padrastro está recluido en la comisaría departamental, ya imputado por la Fiscalía.

El fiscal Jorge López mencionó que la menor se encuentra fuera de peligro y que la llevarán a un albergue hasta que nazca su hijo. Agregó que la menor debe declarar en Cámara Gessel y que se harán todos los estudios laboratoriales, inclusive el de ADN.