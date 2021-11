Desde el lunes 8 de noviembre, los seis sindicatos de Petropar (SIFUNPPAR, SITRAPPAR, SINTRAPP, SIPROPPAR, SITRATUR Y SITRAPAL), iniciarán un cierre de portones en la planta de Villa Elisa y la planta alcoholera de Mauricio José troche, en señal de rechazo como primer punto al que consideran un "despojo" por parte del Ministerio de Hacienda de unos US$ 50 millones de sus fondos que están destinados para el pago a la deuda con PDVSA.

Protestarán también por la no aprobación de la ampliación y modernización del tren de molienda de la planta de Troche, la cual sostienen que es necesaria ya que actualmente deben duplicar la producción de alcohol para dejar de comprar de tercerizados.

Asimismo, indican que se encuentran ante una "penosa situación" de contratados en total estado de vulnerabilidad y zozobra por sus "eternos" contratos que se deben renovar cada 12 meses, hecho que no les da ninguna garantía y los deja en "total estado discriminatorio desde lo Constitucional por no poder acceder a un trabajo digno y también dentro de la misma institución donde por esa situación no pueden hacer carrera".