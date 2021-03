Ya es algo tradicional que en Paraguay no se pueda acceder a los servicios de salud pública sin las ya tradicionales polladas o tallarinadas. Esta situación se vio agravada en las últimas semanas, con la explosión de los contagios de Covid-19 y la consecuente alta ocupación de camas de los hospitales.

Como el Gobierno no provee todos los medicamentos a los pacientes internados en los centros públicos, sus familias se ven en la encrucijada para conseguir el dinero suficiente para adquirir los fármacos. Las respuestas que se dan de manera unánime en estos casos son las actividades benéficas.

Buenas noches amigos..



Seguimos recibiendo donaciones para los familiares del INERAM



Agua mineral

Panificados

Leche

Pañal de adultos

Jugos



El dr @drrobertnunez y el Lic. BETO BRITEZ nos ayuda con la recepción y entrega de las donaciones.



¡Gracias! — Cynthia (@lafeabetty_) March 21, 2021

A través de las redes sociales, varias personas postearon sus casos pidiendo la colaboración de las demás, de modo a conseguir un granito de arena en el momento tan complicado que están afrontando, en medio de una precaria respuesta de parte del Gobierno en materia de accesibilidad gratuita a la salud pública.

Así también, otras personas se pusieron en campaña para recolectar alimentos para destinar a las familias que están acompañando a sus seres queridos en los hospitales.

Vale recordar que al principio de la pandemia de coronavirus también se dio una situación similar con las ollas populares, al no existir –inicialmente- alguna ayuda de las autoridades para combatir la falta de ingresos económicos por las medidas sanitarias adoptadas.

Holaa amigos del twitter! @CeciHoppe va a estar juntando de todo un poco para cocinarles a los familiares de los pacientes del Ineram y Clínicas!!

Se agradece rt pic.twitter.com/UvmLm5v3pZ — Eugenia (@EugeRomBach) March 20, 2021

Ya lo había dicho el año pasado la economista Verónica Serafini Geoghegan, si las familias no tienen ahorros, activos para vender (vivienda, por ejemplo), capital social (polladas, tallarinadas entre amigos, parientes y vecinos) o capacidad de endeudamiento, tienen que resignarse a no acceder a servicios de salud.

La experta sostuvo que la salud es la primera razón de endeudamiento en Paraguay, reduciendo el acceso a créditos para actividades productivas de las familias. La ausencia de salud pública es una fuente de negocios para una minoría y de exclusión y desigualdad social y económica para la mayoría.

¡VAMOS POR LA SEMANA 2!



Continuamos pidiendo ayuda, @lafeabetty_ lidera la campaña y mantiene el contacto con el personal de blanco del INERAM, de esa forma vamos sabiendo cuáles son las necesidades de las familias.



Muchísimas gracias a tod@s, recibimos mucho apoyo. pic.twitter.com/bLsHKSsEyy — tía andi (@andicasola) March 21, 2021

A su parecer, Paraguay debe invertir al menos 1% de su PIB en Atención Primaria. En 2018, el gasto general en salud en EE.UU fue equivalente a más de US$ 10.000 por residente, Suiza gastó menos de 70%, mientras que el promedio los países de la OCDE fue menos de 40% (US$ 3.994), con indicadores de salud mucho mejores. Paraguay invierte US$ 864 US$ (PPA).