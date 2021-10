Nelson Cano y su hijo fueron víctimas de un atentado este miércoles, cuando circulaban a bordo de una camioneta en Hernandarias. Los proyectiles impactaron en el rodado, pero no alcanzaron a los ocupantes. No obstante, sufrieron golpes.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando Nelson Cano y su hijo salían de su estancia ubicada en Hernandarias. En el trayecto, dos desconocidos a bordo de una motocicleta, rociaron a balazos el móvil.

El candidato a intendente, quien iba en el lado del acompañante, reclinó el asiento y esquivó las balas, que felizmente no le alcanzaron a él ni a su hijo que conducía.

No obstante, consecuencia de las maniobras, sufrieron algunas lesiones, principalmente su hijo, quien tuvo un fuerte golpe en el estómago y terminó expulsando sangre.

“Yo no le debo nada a nadie, esto no es con fines de robo, evidentemente tiene tinte político·, comentó Cano en entrevista con la 780 AM. Contó que las encuestas lo ubican en el primer lugar.

La camioneta tuvo unos 12 impactos de bala y los primeros disparos vinieron desde atrás. Cano indicó que no cuenta con guardias de seguridad.