En imágenes se observa como el hombre agarra del cuello a su concubina, la tira al piso y comienza a golpearla. La agresión fue filmada a través de un teléfono celular por la hija menor de ambos, quien llamó al Sistema 911 y mencionó a los agentes que todo comenzó con una discusión que derivó a los golpes.

El oficial Rodolfo Agüero manifestó a NPY que recibieron una denuncia por violencia intrafamiliar en un barrio de Luque, por lo que fueron hasta el sitio y encontraron al hombre todavía agrediendo a la mujer.

Según detalló, el mismo no cuenta con antecedentes por violencia familiar, no obstante, no descarta que no sería la primera vez que agrede a su pareja.

“E l hombre intentó estrangularla. Gracias a la rápida reacción de los agentes policiales se evitó que se llegue a algo peor”, indicó.

Por último, dijo que el caso fue comunicado al Ministerio Público y el detenido quedó a cargo del Juzgado.