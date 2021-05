La intervención se realizó luego de una denuncia recepcionada a través del Sistema 911, acerca de una reunión clandestina con bebidas alcohólicas y música a todo volumen en una vivienda ubicada en el barrio Itá Paso de Encarnación. El encuentro se realizó como festejo porque supuestamente la dueña del domicilio regresó de España.

“Estaban farreando y eran las 23:20 aproximadamente. Le comuniqué a la propietaria el motivo de mi llegada, me recibió amablemente y le expuse que estaban violando el decreto presidencial de restricciones”, relató el suboficial Ricardo Vargas, jefe de la comisaría de Itá Paso de Encarnación a radio Ñanduti.

Sin embargo, durante la charla con la mujer, uno de los presentes que estaba en estado etílico, le respondió de manera prepotente cuestionando su presencia en el lugar.

“Comenzaron los insultos y la discusión subió de tono porque no me dejaron hacer mi trabajo, ya que les pedí sus documentos para poder llamar a la Fiscalía. Era un momento de calentura, les dije que si no quieren hacer por las buenas entonces iremos por las malas”, contó.

Acto seguido, dijo que agarró la guacha que estaba dentro de la Patrulla y le dio uno al joven, “no niego porque fue maleducado, porque me insultaron mucho. Ahí se calmaron todos”, relató.

El jefe policial detalló que en la reunión estaban presentes cinco hombres y cuatro mujeres aproximadamente. Indicó que pidió apoyo a la comisaría aledaña pero no recibió ayuda porque todos los agentes estaban con intervenciones, por los múltiples encuentros que se realizan especialmente los fines de semana.

El momento de la ‘guacheada’ por parte del uniformado fue grabado por uno de los invitados de la reunión y se viralizó en las redes sociales.

Por último, Vargas mencionó que los vecinos de la zona le brindaron su apoyo tras el hecho, ya que se rumoreaba que sería destituido.

“Se manifestaron frente a la comisaría a mi favor los vecinos porque hago un buen trabajo”, puntualizó.