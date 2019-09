Los estudiantes del Colegio Nacional Héroes de la Patria bloquean la ruta General Elizardo Aquino como parte de la manifestación para exigir el incremento del plan de gastos para el próximo año.

“Seguiremos movilizados hasta tener una respuesta favorable de parte del Gobierno”, anunciaron los jóvenes, con pancartas y cánticos.

Los recursos para la Alimentación Escolar alcanzan US$ 4.517.488, a lo cual buscan agregar US$ 1.073.570 para llegar así a los US$ 5.591.058.

Para los Fondos de Gratuidad hoy el MEC destina US$ 3.743.669. La intención es agregar US$ 7.487.388 con lo cual se llegaría a US$ 11.231.007.

Entre el Fondo de Gratuidad y la Alimentación Escolar el incremento solicitado asciende a US$ 8.560.908.